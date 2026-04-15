来年度は西郷隆盛の生誕200年・没後150年です。記念プロジェクトについて話し合う初めての協議会が開かれました。 協議会は鹿児島市と民間の代表11人で構成され、きょう15日は今後の取り組みなどを協議しました。 今年度から具体的なイベントが始まり、鹿児島市は「西郷まちなか博覧会」を秋と冬に開きます。 （秋）今年9月19日～11月3日 （冬）来年1月16日～2月28日 薩摩藩の文化や暮らしなどを体験する