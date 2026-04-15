JR西日本 JR西日本によりますと、15日午後5時43分ごろ、岡山市北区御津中牧のJR津山線で、沿線から火災が発生しているのを普通列車（2両編成）の運転士が発見し、岡山指令所に連絡しました。運転士と乗客にけがはありませんでした。 消防の消火活動と現場の安全確認のため、津山線の上りと下り1本ずつに最大34分の遅れが出ました。約200人に影響が出たということです。