◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラドーム）西武・佐藤太陽内野手が１５日、プロ１号のソロ本塁打を放った。「９番・二塁」で今季２度目の先発出場。３点を追う７回２死、この回から登板したペルドモの初球内角高め変化球を振り抜いた打球は、一直線に右翼スタンドに飛び込んだ。プロ通算３９打席目での記念すべき一発は、右翼手が追いかけることを諦める完璧な本塁打だった。佐藤太は神奈川大から２４年育成ド