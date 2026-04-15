俳優の菅井友香（30）、中村ゆりか（29）、太田勇監督が15日、都内でおこなわれた映画『チェイサーゲームW水魚の交わり』（5月15日公開）の完成披露イベントに登壇した。【写真】つやつやお肌！笑顔が可愛すぎる菅井友香イベントでは“一夜限りの恋愛相談トーク”を行った。付き合って6年、一緒に暮らして5年のカップルから「マンネリ気味」という悩み相談が。菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかなと思う