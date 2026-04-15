再審制度見直しに関する自民党の合同会議で、法務省が示した修正案に多くの不満が上がったことを受け、司法制度調査会長の鈴木馨祐前法相は再修正を含めた検討を法務省に求めた。会議後の取材に鈴木氏本人が明らかにした。