将棋の福間香奈女流王位（34）＝女流5冠＝が15日、兵庫県姫路市「里湯ひととき夢乃井」で第37期女流王位戦5番勝負第1局に臨み、挑戦者の大島綾華女流二段（23）に158手で勝利した。振り駒の結果、後手になった福間が角交換型振り飛車を採用。穴熊に囲った福間王に対し、大島は雁木（がんぎ）で対抗した。飛車を7筋へ振り直した福間が穴熊を崩して右桂を活用し、大島の銀を確保。自陣を崩すことなく、入王した大島王を即詰みに