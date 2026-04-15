茨城県取手市の市議会本会議中にスマートフォンでゲームをしていたとして、赤羽直一議員（７８）が、議長から厳重注意を受けていたことがわかった。議会事務局によると、赤羽議員は３月１９日、本会議で議案の採決中に机の下にスマホを隠してゲームをしたという。傍聴していた人が気づき、市に連絡したという。山野井隆議長が口頭と書面で厳重注意し、市民に謝罪するよう求めた。赤羽議員は同月３０日の議会運営委員会で謝罪