【サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK】 4月22日 発売 価格：3,718円 【拡大画像へ】 宝島社は「サン宝石ほっぺちゃん® SPECIAL BOOK」を4月22日に発売する。価格は3,718円。 今回発売されるのは、平成時代に人気を集めたサン宝石の看板キャラクター・ほっぺちゃんのムック本。特別付録として、ほっぺちゃんのキルティングポーチと前髪クリップがつい