福井ブローウィンズは4月14日、ライアン・ケリーが「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26シーズン」をもって現役を引退することを発表した。これを受け、古巣のサンロッカーズ渋谷や現在、過去のチームメートたちが、惜別と労いの言葉をSNSでつづっている。 現在35歳のケリーは、211センチ104キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。