BANVOXが、新曲「OB PKWY」を4月17日にリリース。また、自身のSNSでティザー映像を公開した。 （関連：鈴木真海子、穏やかな時間の中で踏み出した活動再開の第一歩STUTSとの2マンライブをレポート） 本楽曲は、BMSGが立ち上げた音楽レーベル Bullmoose Recordsへの移籍後第1弾シングルとなる。また、リリースに先がけて自身の誕生日である4月16日20時よりInstagramにてライブ配信を実施する