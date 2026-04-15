大澤誉志幸が、デビュー45周年を記念したアニバーサリーライブをビルボードライブ大阪およびビルボードライブ横浜で開催する。 （関連：布袋寅泰、提供楽曲に表れるギタリストの枠を超えた作家性井上陽水、藤井フミヤ、亀梨和也ら手がけたコンポーザーとしての歩み） 公演タイトルは『大澤誉志幸 45th Anniversary Live』。ゲストとして山下久美子の出演が決定している。大澤と