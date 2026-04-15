BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ダビト ペル / サンダー アールンツ] 1 - 2 [ジェイコブ シュナイター / マーク ウォルナー] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第3日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子ダブルス1回戦で、ダビト ペル / サンダー アール