ユヴェントスの元ポーランド代表FWアルカディウシュ・ミリクの今シーズンが終了したようだ。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。近年、度重なる負傷に苦しめられているミリク。今年3月のサッスオーロ戦では約2年ぶりに復帰を果たし、その翌節のジェノア戦でもプレー。直近のアタランタ戦も出場機会はなかったが、ベンチメンバーに入っていた。だが、ユヴェントスは15日、「2026年4月14日の練習中に