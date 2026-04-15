元イングランド代表MFジョンジョ・シェルヴェイが現役引退を発表した。アーセナルやウェストハムのユースで育成を受け、プロになってからはリヴァプールやニューカッスルといった名門クラブでプレーしてきたシェルヴェイ。プレミアリーグでは通算278試合で23ゴール27アシストをマークするなど、長年に渡り安定したプレーを披露し、イングランド代表としても通算6キャップを刻んだ。2025年1月からはEFLチャンピオンシップ（イ