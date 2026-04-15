リヴァプールに所属するフランス代表FWウーゴ・エキティケは長期離脱を余儀なくされる可能性が高いようだ。15日、『レキップ』や『ル・パリジャン』など複数のフランスメディアが伝えている。現地時間14日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に先発出場したエキティケだが、味方からのパスを受けようとした際に滑って転倒。右足首付近を抑えたまま