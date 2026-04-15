年金支給日の15日、高齢者を狙うニセ電話詐欺を防ごうと、長崎市で防犯キャンペーンが行われました。 警察は、国際電話などの着信をブロックするアプリの活用を呼びかけています。 防犯キャンペーンを行ったのは、長崎警察署の警察官や防犯協会の職員ら6人です。 （防犯協会職員） 「特殊詐欺がはやっているので、用心してください」 （警察官） 「怪しい電話がかかってきたら、すぐ切るように