※4月23日、東証グロース市場に上場予定の犬猫生活 [東証Ｇ]は15日、公開価格を発表した。 ●犬猫生活 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月23日 事業内容：ペットフードをはじめとしたペット関連商品の 企画・製造・販売 公開価格：2990円 仮条件：2790円～2990円 想定発行価格：2990円 上場時発行済み株式数：261万6000株 公募：33万株 売