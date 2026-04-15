4月15日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― ヨシムラ・フード・ホールディングス [東証Ｐ]決算月【2月】4/15発表 保有株数2500株未満の株主に対する優待品（グループ製品）を拡充。300～499株で2500円相当、500～2499株で4000円相当の贈呈とする。 リビン