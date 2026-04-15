ＪＲ北海道の綿貫社長は、赤字が続く８つの区間いわゆる黄色線区について、「上下分離方式」を軸に自治体と検討する考えを明らかにしました。先ほど４月１５日午後４時ごろ、鈴木知事と面会したのはＪＲ北海道の綿貫社長です。「黄色線区」の維持に向けた方策を説明しました。（鈴木知事）「上下分離ありきではなく、さまざまな方策についても議論されることが重要だと認識は共有できた」知事が慎重な議論を求めたのは「上下分離方