中国メディアの快科技によると、遼寧省瀋陽市の飲食店で11日、他の客とトラブルになった男性が、店員が止めるのを振り切って食べ終えたばかりの火鍋の中にたばこが入った箱とライターを投げ入れた瞬間、爆発してスープが辺りに飛び散った。けがをした人はいなかったため、店側は警察に通報しなかったという。以前にも、客が誤って火鍋の中にライターを落としたところ爆発してやけどをする人が出る事故が起きている。消防当局は、ラ