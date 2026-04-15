4月15日に成都で開幕した13回目となる中国のネット視聴サービスに関する会議で、中国のネット視聴サービスの発展に関する2026年版の研究報告書が発表されました。 報告書によると、2025年12月時点の中国のネット視聴サービス利用者は10億9900万人に達し、前年の同じ時期と比べて776万人増加しました。 動画・音声視聴アプリは、インスタントメッセージやネット決済、ネットショッピング、検索エンジンなどの各種ネットアプリを上回