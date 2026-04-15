4月14日、YouTuber・いけちゃんがXを更新し、「自分とつき合うメリット・デメリット」について言及した投稿が波紋を広げている。軽い自己評価のつもりだったとみられるが、過去の騒動を想起させる内容だったことで反発が相次いでしまった。いけちゃんは投稿で、《まあまあ顔が可愛い》《一緒に飲める》《なんかずっとニコニコしてる》と、自分と交際するメリットを列挙。一方で、デメリットについては、《デメリットは無いな。