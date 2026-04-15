超特急の森次政裕、元日向坂46で俳優の佐々木美玲が15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』第1話先行上映＆トークイベントに登場した。【写真】意外な一面を暴露され赤面した超特急・森次政裕＆佐々木美玲同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・花井栞里（佐々木）×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次政裕）。妊娠から始まる、前途多難