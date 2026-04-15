超党派の「社会保障国民会議」はきょう、実務者による会合で地方団体からヒアリングを行いました。消費税の減税を実施した場合、自治体の財政に影響があるとして、財源の確保策についても検討するよう求める意見があがりました。超党派の国民会議に設置された実務者会議はきょう、食料品の消費税ゼロを実施した場合の課題を明らかにするため、全国知事会など3つの団体からヒアリングを行いました。知事会を代表して出席した宮崎県