俳優の菅井友香（30）、中村ゆりか（29）、太田勇監督が15日、都内でおこなわれた映画『チェイサーゲームW水魚の交わり』（5月15日公開）の完成披露イベントに登壇した。【全身ショット】きれい！パープルのワンピースを着た菅井友香イベントでは“一夜限りの恋愛相談トーク”を行った。箱から相談内容が書かれた紙を引くことになったが、トップバッターで菅井が紙を引く際に中村がマイクフォロー、次順で中村が紙を弾く際に