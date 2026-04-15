準々決勝のアルサド戦に向け最終調整する神戸・GK前川（右）＝ジッダ（（C）J.LEAGUE・共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）はサウジアラビアのジッダで準々決勝以降が集中開催され、日本勢は神戸が16日（日本時間17日未明）にアルサド（カタール）、町田は17日（同18日未明）にアルイティハド（サウジアラビア）と顔を合わせる。神戸は15日、ジッダで最終調整し