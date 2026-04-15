◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月15日みずほPayPayD）楽天・黒川が初回に先制二塁打。福岡から遠く仙台にいる先輩のバースデーを祝った。初回2死から辰己が四球で出塁。ここで打席に入った4番の黒川は、先制の適時二塁打を右中間に運んだ。「大好きなケンさん（堀内謙伍選手）の誕生日なので打ててよかったです！」この日は堀内の29歳の誕生日。堀内は仙台の森林どりスタジアム泉でファーム・リーグのヤク