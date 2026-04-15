HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、一人の候補生が「完璧主義」の殻を破り、真の表現者へと成長を遂げる瞬間があった。【映像】可愛すぎる元アイドルの完璧パフォーマンス『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第