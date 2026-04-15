【ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領とインドのナレンドラ・モディ首相は１４日、中東情勢などについて電話会談を行った。モディ氏はＳＮＳで「友人のトランプ大統領から電話があった」と公表し、「ホルムズ海峡の開放と安全を維持する重要性を強調した」としている。米政府は会談について発表していないが、セルジオ・ゴア駐印米国大使は印民放ＮＤＴＶに、トランプ氏がモディ氏に中東情勢の「最新の情報」を伝