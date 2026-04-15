16日は全国的に日差したっぷり。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■全国的に青空広がる東北はお花見日和に16日（木）は全国的に青空が広がるでしょう。関東や東北の太平洋側は朝まで雨が残る所もありますが、日中は天気が回復へと向かいそうです。桜前線は北日本を北上中で、東北北部でも桜が見ごろを迎えています。青森県の弘前公園では、外堀の桜が7分咲きとなり、いよいよ満開間近となっているようです。あす16日