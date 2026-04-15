国会の13の党派全てと衆参両院の正副議長が参加して、安定的な皇位継承に関する全体会議が、15日午後、衆議院議長公邸で開かれた。2025年4月以来、約1年ぶりに開かれた今回は、今年1月に結党した中道改革連合と、去年の参議院選挙で議席を得たチームみらいが初めて参加した。中道改革連合以外の各党派は、今回の会議でそれぞれの統一見解を表明した。森衆院議長は中道に対し、1カ月後の会議までに党の見解をまとめるよう申し入れた