【hololive Dreams】 事前登録 受付中 【拡大画像へ】 カバーは4月15日、スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」において「ホロドリ春のお披露目特番！」を配信し、同作の最新情報を公開した。 配信では★5カードのビジュアルやメインテーマ曲「夢色ワンダー」のフルバージョン、実装曲に加え、事前登録キャンペーン