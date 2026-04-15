見るモノ、識るモノ、語るモノ 傑作品が生まれる背景にはストーリーがある。モノに触れ、知識を得て、思わず人に語りたくなる雑学うんちく。今回の主役はビクターが理想とする“美音”と、それを実現するための素材である“木”へのこだわりから生まれたニューフェイスである。「原音再生」を理念とするビクターが振動板素材としてこだわり続ける“木”。いま、ふたつの“木”が新世代の美音を奏で始める。 音楽好きをも唸ら