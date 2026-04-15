これは、筆者の体験談です。「いつでも中心にいたい人」がいると、その場の空気が思った以上に歪んでいくものです。筆者の姉もまさしくそのタイプでした。誰よりも目立つ位置に立ち、華やかに振る舞う一方、気に入らないことや失敗をすると私を貶めて自尊心を満たす姉。そして、親が亡くなると遺産を要求するのでした。誰よりも私が世話をしたのだからと。親戚たちもやがて積み重なった違和感に気づいていくのですが……？ 「頼も