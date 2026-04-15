周りの人が持っていないような、可愛いシールを探している人へ。【セリア】はもうチェックした？ 100円ショップのさまざまなグッズを紹介している@nanaironotobira2さんが、セリアで“ゆめかわ”なぷっくりシールをゲットしたもよう。手帳や小物のデコレーションにはもちろん、ただ眺めているだけでも癒やされそうな魅力が詰まっていました！ ぷっくり感がたまらない！ ゆめかわシール こちらの