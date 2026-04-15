女優の本郷柚巴が13日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。 【写真】期間限定なんてもったいないスーパーロングな本郷柚巴 本郷は「今日発売のヤングマガジンさん表紙です宮古島に行ってきたよ～」と報告。インスタにはたわわに実った膨らみがこぼれ落ちそうな赤のスイムウェアのショットを添えて、「赤の衣装が目印です♡ぜひゲット