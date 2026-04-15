◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセンきさらぎ賞を勝って勢いに乗るゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、順調さをアピールした。１週前には初コンビを組む岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が駆けつけ、３頭併せで強めの負荷がかけられた。最終追い切りは予定通り馬なりの調整。Ｗコースでロジシルバー（６歳３勝クラス）を３馬身追走か