女優の菅井友香、中村ゆりかが１５日、都内で行われたダブル主演映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」（太田勇監督、５月１５日公開）の完成披露イベントに出席した。２０２４年にテレビ東京系で放送された同性カップルの恋愛ドラマを映画化。ドラマから７年後の設定で、恋人だった樹（いつき＝菅井）と冬雨（ふゆ＝中村）は家族になり、菅井は「幸せな部分だけでなく、一緒にいるからこそのマンネリ、倦怠期もリアルに描