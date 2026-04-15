◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの走塁のスペシャリスト、周東佑京外野手が５回にけん制死した。５回の守備で１点を勝ち越された直後の攻撃、先頭の周東が四球で出塁した。次打者・海野が打席に入ると、相手先発・古謝が初球を投じる前に１球けん制。周東は逆を突かれた形となり、タッチアウトとなった。