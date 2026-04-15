アイドルグループ・パンダドラゴンが、玉屋2060％が手がけた新曲「IDOL OF POP」を22日に配信リリースすることを発表した。【画像】「表舞台から離れて別の道に進みたい」卒業の理由をつづったパンダドラゴン・なぎユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成