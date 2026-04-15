グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）がこのほど、初の来日イベントを実施。オリコンニュースでは、ALPHA DRIVE ONEにデビューを経ての想いや夢を聞いたほか、メンバーの素顔に迫った。【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも――自己紹介をお願いします。隣のメンバーの好きなところをひとつ