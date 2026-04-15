◇セ・リーグ広島―中日（2026年4月15日バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手（25）がようやくトンネルを抜け出した。1―0の6回1死二塁からマラーの初球147キロを捉え、左中間へ適時二塁打。26打席ぶりの安打で貴重な追加点を呼び込んだ。「ずっとチームに迷惑をかけていたので、遅くなりましたが、1本出て良かったです」この試合前まで打率・114、2打点。前日14日の同戦は今季初めて欠場した。新井監督は「本人も