少し前に、ちーちゃんの夜の徘徊が始まったお話を描きました。 夜の徘徊を少しでも抑えるために、獣医さんには朝起こして、規則正しい生活をするようにと指示を受けました。 最近のちーちゃんは一定の時間に起きられるようになり、夜の徘徊も収まっています。たまに気持ち悪くなって起きたり、おしっこで起きる程度で、あとはぐっすり朝まで寝ています。 それまで、ちいちゃんの徘徊があった当時も、数時間の