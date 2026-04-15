再生回数300万回を突破する反響を見せているのは、楽しそうに飼い主さんのお手伝いをするわんちゃんの光景。お散歩帰りに買い物に立ち寄る度、お手伝いを申し出てくれるわんちゃんの姿には「犬系彼氏」「めちゃくちゃ助かる」と絶賛の声が相次ぐことに。頼もしいわんちゃんの姿が素敵だと話題です。 【動画：買い物帰り『大きな荷物』を持って歩いていたら、大型犬が…あまりにも頼もしい光景】 飼い主さんの荷物を見たバディ