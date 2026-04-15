4月17日にスタートする金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）の放送直前スペシャルプレミアイベントが4月15日に行われ、主演の岡田将生をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗が登壇。MCをJPが務めた。 参考：岡田将生×染谷将太、『田鎖ブラザーズ』に太鼓判「きっと皆さんの胸に刺さるドラマに」 2010年4月27日、殺人罪などの時効が廃止された。本作は、そのわずか2日前に両親殺害事件の