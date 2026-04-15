1軍復帰を目指すカープ平川選手の最新情報とファームで奮闘するドラフト4位の工藤投手の2人に注目します。15日、大野練習場にはバッティング練習をする平川選手の姿がありました。3月31日のヤクルト戦で右肩を負傷し1軍復帰を目指しています。ケージでのバッティングに加え、ノックでも軽快なスローイングを見せるなど、実戦復帰へ右肩の状態も不安はないようです。■広島東洋カープドラフト1