車いすの被爆者として知られた故・渡辺 千恵子さんが、被爆後に生活を支えるため編んだセーターが、長崎原爆被災者協議会（＝被災協）に寄贈されました。 （被災協 横山 照子 副会長） 「あらー、すごい」 被災協に寄贈されたセーター。 原爆によって車いす生活となりながらも、核廃絶を世界に訴え続けて「車いすの被爆者」として知られた故・渡辺 千恵子さんが手編みしたもので