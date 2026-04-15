能登半島地震による液状化の被害で、傾斜に沿って地盤がずれる「側方流動」が発生した石川県かほく市。2年3か月あまり経った18日、住民立ち合いの下、不明確なままとなっていた土地の境界を決め直す地籍調査が始まりました。牛田和希キャスターリポート「地震で側方流動があったかほく市大崎地区です。地元の方によりますと、私が今いるこの道路を境に河北潟方面で大きな被害があったということです。震災から2年以上を経てきょう