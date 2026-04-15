「サントリー杯」（１５日、戸田）２日目前半まで３、５着と低調だった藤山雅弘（３６）＝１０５期・大阪・Ａ１＝は、後半８ＲでＳ遅れしたイン真鳥康太を一気にまくって快勝。リズム修正に成功した。「１号艇がいなかったので展開が良かった。現状の感じでは伸びに余裕を感じた」と好パワーに笑みがこぼれた。今後の調整も「少し回転が足りていない感じだったので、微調整で行ければいいかな。伸び落とさずに行き足を良くし