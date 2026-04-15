中華料理チェーン「日高屋」などを運営する「ハイデイ日高」が１５日、公式サイトを更新し、１３日放送のテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト（ＷＢＳ）」内での同社社長の発言を謝罪した。１３日放送の同番組では、介護や農業、自動車整備など幅広い分野で海外からの人材を受け入れている「特定技能制度」（特定技能１号）に関して報道。政府が１３日から外食業の新たな受け入れを停止したことを受けて、関連企業の対応